В Україні можуть ввести повний локдаун з 2 січня

Повний локдаун в Україні можуть ввести вже з 2 січня 2021 року. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Як повідомляє видання "Zn.ua", посилаючись на власні джерела, остаточне рішення ще не прийнято.

Міністерство охорони здоров'я наполягає на суворому карантині з 2 січня, який триватиме три тижні, а глава МВС Арсен Аваков пропонує ввести локдаун з 7 грудня.

З приводу зупинки транспорту уряд ще не прийняв точного рішення.

"Поки більшість схиляється до того, щоб залишити транспорт. Але зараз прораховуємо, як це вплине з одного боку на епідеміологічну ситуацію, а з іншого - на роботу критичної інфраструктури", - повідомило джерело видання.

Нагадаємо, що пізно ввечері 30 листопада в Офісі президента відбулася нарада з участю членів уряду, представників апарату РНБО та Офісу президента. Міністр Степанов озвучив пропозицію ввести карантин з 2 січня, щоб дати підприємцям "закрити рік".

Раніше депутат від партії "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що уряд отримав ідею ввести так званий інтелектуальний карантин, при якому буде відкрито школи та дитячі садочки. Його введення пропонувалося з 20 чисел грудня на три тижні.

Як ми розповідали раніше, лікар-інфекціоніст пояснив, чому потрібен тотальний карантин в Україні.

У той же час у Зеленського заявили, що ймовірність локдауну розглядається, але конкретної дати поки немає.