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В Україні можуть ввести відстрочку від мобілізації: хто матиме на неї право

Фото: Хто в Україні може отримати відстрочку від мобілізації (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні проходить загальна мобілізація через військову агресію Росії. 3 квітня був прийнятий Закон" про мобілізацію", в якому прописані всі правила призову військовозобов'язаних під час воєнного стану в країні.

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з приводу відстрочки від призову для деяких категорій громадян.

Як вказується в цьому документі, відстрочка стосуватиметься студентів і викладачів, які будуть потрібні для якнайшвидшого відновлення економіки в країні.

Хто не може бути мобілізований зараз

  • Студенти вищих та вищих навчальних закладів
  • Асистенти-стажисти
  • Аспіранти та докторанти денної або дуальної форми навчання
  • Наукові та науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів
  • Співробітники наукових установ з вченим ступенем або званням
  • Педагоги закладів середньої освіти, які працюють у ВУЗах, наукових установах, школах – і це їх основне місце роботи (не менше 0,75 ставки).

Кого хочуть додати в цей список

  • Студентів професійних та професійно-технічних навчальних закладів
  • Педагогів професійних та професійно-технічних закладів

"Брак кваліфікованих працівників може стати перешкодою в якнайшвидшому відновленні економіки та країні в цілому, тому безперебійна підготовка кваліфікованих працівників в установах професійної (професійно-технічної освіти) має надважливе значення", - зазначають автори законопроєкту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто і де має право вручати повістки про мобілізацію в Україні.

А також розповідали про те, що потрібно знати переселенцям, щоб стати на військовий облік у Львові.

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мобилизация в УкраинеМобілізація