В Україні можуть ввести відстрочку від мобілізації: хто матиме на неї право

В Україні проходить загальна мобілізація через військову агресію Росії. 3 квітня був прийнятий Закон" про мобілізацію", в якому прописані всі правила призову військовозобов'язаних під час воєнного стану в країні.

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з приводу відстрочки від призову для деяких категорій громадян.

Як вказується в цьому документі, відстрочка стосуватиметься студентів і викладачів, які будуть потрібні для якнайшвидшого відновлення економіки в країні.

Хто не може бути мобілізований зараз

Студенти вищих та вищих навчальних закладів

Асистенти-стажисти

Аспіранти та докторанти денної або дуальної форми навчання

Наукові та науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів

Співробітники наукових установ з вченим ступенем або званням

Педагоги закладів середньої освіти, які працюють у ВУЗах, наукових установах, школах – і це їх основне місце роботи (не менше 0,75 ставки).

Кого хочуть додати в цей список

Студентів професійних та професійно-технічних навчальних закладів

Педагогів професійних та професійно-технічних закладів

"Брак кваліфікованих працівників може стати перешкодою в якнайшвидшому відновленні економіки та країні в цілому, тому безперебійна підготовка кваліфікованих працівників в установах професійної (професійно-технічної освіти) має надважливе значення", - зазначають автори законопроєкту.