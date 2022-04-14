В Україні можуть ввести відстрочку від мобілізації: хто матиме на неї право

В Україні проходить загальна мобілізація через військову агресію Росії. 3 квітня був прийнятий Закон" про мобілізацію", в якому прописані всі правила призову військовозобов'язаних під час воєнного стану в країні.
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з приводу відстрочки від призову для деяких категорій громадян.
Як вказується в цьому документі, відстрочка стосуватиметься студентів і викладачів, які будуть потрібні для якнайшвидшого відновлення економіки в країні.
"Брак кваліфікованих працівників може стати перешкодою в якнайшвидшому відновленні економіки та країні в цілому, тому безперебійна підготовка кваліфікованих працівників в установах професійної (професійно-технічної освіти) має надважливе значення", - зазначають автори законопроєкту.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто і де має право вручати повістки про мобілізацію в Україні.
А також розповідали про те, що потрібно знати переселенцям, щоб стати на військовий облік у Львові.