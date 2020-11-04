В Україні можуть ввести "чорну зону" карантину замість локдауну

В Україні можуть ввести "чорну зону" карантину. Цю ідею обговорюватимуть на засіданні Кабінету міністрів 4 листопада. Таку інформацію опублікувала журналістка Соня Кошкіна, посилаючись на свої джерела в уряді. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Журналістка зазначає, що мова не йде про повний локдаун в країні, але буде внесено пропозицію встановити так звану чорну зону. В ній зупиниться все - транспорт, робота навчальних закладів, кафе, ресторанів і т. д.

"До вже існуючого переліку "зон" для регіонів додадуть ще одну. Умовна назва "чорна". Підкреслюю: поки умовна - те, що в роботі використовують, формально, звичайно, спокійніше якось назвуть. Критерії ще розробляють, але основний - повна заповнюваність ліжок. Ось у чорній зоні буде повний локдаун локальний, з зупинкою всього", - повідомила Кошкіна.

В інших зонах можуть ввести карантин "вихідного дня". Він буде діяти з вечора п'ятниці до п'яти ранку понеділка. Будуть працювати тільки аптеки, продуктові зони, якщо це рішення все-таки приймуть.

За словами журналістки, на нараді прозвучить ідея в Києві віддати під епідемічні потреби "Феофанію".

"Там тисяча ліжок, достатньо кисню і укомплектований персонал. Ні копійки бюджетних грошей і ніякі "мобільні госпіталю" повертати не потрібно. Президенту ідея дуже сподобалася. Шмигаль теж підтримав. Але знайшлися, зрозуміло, супротивники. Подивимося, чия візьме", - написала Кошкіна.

Нагадаємо, що 2 листопада в Україні почали діяти нові зони карантину. У "червону" зону входять 11 обласних центрів, майже вся країна "помаранчева".