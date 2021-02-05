В Україні можуть повернути "червону зону" карантину: хто туди потрапить

В Україні можуть з'явитися "червоні зони" в умовах адаптивного карантину. Туди потраплять регіони, в яких буде спостерігатися суттєве погіршення ситуації із захворюваністю коронавірусом.

Таку заяву зробив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання Верховної Ради на YouTube-каналі

Чиновник каже, що в першу чергу будуть звертати увагу на заповненість ліжкомісць з киснем, а також на приріст нових випадків хвороби. Такі обмеження будуть введені, щоб не допустити колапсу медичної системи.

"Якщо навантаження на медичну систему може призвести до колапсу, в такому разі на території цього регіону буде впроваджуватися "червоний" рівень небезпеки. Він буде передбачати жорсткі карантинні обмеження", - сказав Максим Степанов.

Жорсткі карантинні обмеження діятимуть до тієї пори, поки в регіоні не стабілізується ситуація.

"Наприклад, 65%-е заповнення ліжок з киснем або зростання більш ніж на 50% кількості госпіталізованих протягом семи днів. За таких умов будуть вводитися жорсткі карантинні обмеження на території області до моменту стабілізації ситуації", - додав міністр.

Які заборони діють в "червоній зоні" карантину:

рух громадського транспорту;

зачинені кафе і ТРЦ,

не працюють освітні установи.

Заборони в "червоній зоні" карантину (фото: прес-служба МОЗ)

Нагадаємо, що карантин в Україні продовжили до 30 квітня. Але і ця дата не є остаточною.