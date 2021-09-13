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В Україні можуть з'явитися нові автомобільні номери

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Понеділок 13 вересня 2021 17:41
В Україні можуть з'явитися нові автомобільні номери Фото: в Україні можуть з'явитися нові автомобільні номери (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Україні можуть зробити нові автомобільні номери для класичних автомобілів, які представляють собою історичну цінність.

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента України.

У петиції йдеться про те, що в Німеччині та Польщі вже давно існує спеціальний клас транспортних засобів - історичний.

До нього відносяться автомобілі старше 30 років, в оригінальній комплектації і в хорошому технічному стані. Такі автомобілі, замість звичайних, мають номерні знаки спеціального формату.

Автор петиції пропонує в Україні зробити те ж саме, адже нещодавно в країні з'явилися нові номерні знаки для електромобілів, маршрутних таксі з електродвигуном і т. п.

Пропонується додати новий тип номерного знака у форматі "АА 12345 н", де:

  • АА - літеросполука, що позначає адміністративно-територіальної приналежності;
  • 12345 - порядковий номер;
  • Н - літера, що позначає приналежність транспортного засобу до класу історичних.

Габаритні розміри: 520х112 мм, 150х300 мм (для автомобілів з нестандартним місцем кріплення номерного знака).

Колір поля - білий

Колір цифр, букв і ребер жорсткості - червоний.

На момент написання новини петиція зібрала 18 голосів з 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишилося 85 днів.

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