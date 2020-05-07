В Україні можуть з'явитися дешеві авто із США і Європи: винна пандемія

В Україні з'являться дешеві автомобілі з США (Фото: freepik)

Фахівці розповіли, коли в Україні з'являться автомобілі з Європи за низькими цінами

Пандемія коронавірусу в Україні та світі продовжує бушувати та карантинні обмеження позначаються на всіх галузях бізнесу. Споживчий інтерес знижується до багатьох товарів, а це призводить до того, що ціни починають опускатися.

Автомобільний ринок в США і Європі теж почав просідати через коронавірус і експерти прогнозують істотне падіння цін на машини вже до літа. Про це пишуть у Telegram-каналі "Світ автомобілів".

Як зазначають фахівці, до літа-початку осені очікується істотне падіння цін на нові та вживані машини з Європи. Вартість автомобілів із США вже почала знижуватися. Це пов'язано з тим, що ціни на вживані автомобілі на аукціонах в Америці почали знижуватися.

"Якщо раніше Copart BMW 3 серії 2017 року коштував близько $10-11 тис., то нещодавно його продали за $7 тис. Правда, в Україну такі авто привозять найчастіше під конкретного замовника", - розповіли експерти.

А ось з приводу європейських ринків експерти прогнозують програми знижок за покупку нових замість старих автомобілів. І це призведе до масового ввозу автомобілів з країн ЄС в Україну.



"Вживані машини відправляться на реалізацію в інші країни, включаючи Україну. Але станеться це не раніше осені. Якщо говорити про нові європейські машини, то можливі знижки при покупці окремих партій виробництва 2019-2020 роки з інших ринків, де продажі впали. Ціни на внутрішньому ринку на б/в авто на даний практично не впали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти дали тривожний прогноз по курсу долара на травень.