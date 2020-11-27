В Україні можуть відмовитися від жорсткого локдауну: Ляшко назвав умову

Ляшко висловився про можливість відмови від локдауну (колаж РБК-Україна)

У МОЗ пояснили, як можна уникнути посилення карантину

В Україні можуть відмовитися від введення жорсткого локдауну, якщо рівень захворюваності COVID-19 вдасться знизити протягом трьох тижнів.

Про це заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, для поліпшення епідеміологічної ситуації необхідно чітко дотримуватися встановлених правил і слідувати рекомендаціям щодо протидії поширенню коронавірусу.

"Я ще раз наголошую: ваша і наша головна задача - дотримуватися протиепідемічних норм. Носіть маски на обличчі, дотримуйтеся соціальної дистанції, тоді не треба буде вводити жодних жорстких локдаунів", - заявив Ляшко.

Також заступник міністра розповів, що згідно з прогнозами, якщо люди будуть дотримуватися маскового режиму протягом трьох тижнів, рівень і кількість випадків COVID-19 "знизиться в рази". І тоді система охорони здоров'я буде справлятися з усіма випадками захворювань.

Ляшко зазначив, що оцінити ефективність карантину вихідного дня можна буде через тиждень, коли МОЗ оприлюднить повністю всю статистику: що було, що прогнозувалося, які результати.

"Сьогодні нам треба пройти наступні вихідні так, як там прописано - не порушувати карантинні обмеження і не бути хитрішим за когось. Це відповідальність усіх, зокрема і соціальна відповідальність бізнесу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили, яких результатів очікують від карантину вихідного дня.

Також ми писали про те, що головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська запропонувала радикальні заходи для зупинки COVID-19 в Україні.