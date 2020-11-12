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У МОЗ повідомили, яких результатів очікують від карантину вихідного дня

Київ, Четвер 12 листопада 2020 09:49
У МОЗ повідомили, яких результатів очікують від карантину вихідного дня
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я очікує, що карантин вихідного дня дозволить призупинити зростання захворюваності COVID-19. Для України зараз головне не допустити колапсу медичної системи.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що карантин вихідного повинен показати результат за три тижні.

"Результат, який ми очікуємо - це призупинення зростання кількості хворих такими ураганним темпами, коли кожен день збільшується на тисячі хворих на добу. Як наслідок, збільшується кількість людей, які госпіталізуються, кількість важких хворих", - сказав Степанов.

У разі колапсу медичної системи в Україні будуть заповнені всі лікарняні ліжка і хворим не зможуть надати медичну допомогу.

"Нам головне не допустити колапсу медичної системи. Якщо він відбудеться, у нас буде 100% наповненість ліжок. У такому випадку людям, яким потрібна медична допомога в умовах лікарні вона не буде надана", - додав Степанов.

Нагадаємо, вчора в Україні ввели карантин вихідного дня, який триватиме до 30 листопада. Також в країні прибрали карантинне зонування - тепер діє загальнонаціональний карантин.

Раніше Степанов повідомляв, що для медичної системи України необхідний локдаун мінімум на три тижні, але економіка країни цього не витримає.

Також РБК-Україна писало, що глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що якщо карантин вихідного дня не дасть результат, буде введено повний локдаун.

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