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В Україні можуть позбавляти громадянства певних людей: хто це буде

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П'ятниця 13 травня 2022 09:25
В Україні можуть позбавляти громадянства певних людей: хто це буде Фото: в Україні можуть позбавляти громадянства певних людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні можуть позбавляти громадянства людей, які підтримували окупацію територій і воювали за Росію.

Це станеться, якщо приймуть законопроект №7339, який внесли в парламент.

Хто може не отримати громадянство (якщо законопроект приймуть)

Громадянство України не зможе отримати людина, а також її близькі (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра), які:

  • заперечували війну Росії проти України або не вважали тимчасово окуповані території частиною України;
  • вихваляли Росію, російських військових і політиків, які підтримували війну в Україні;
  • працюють на посадах в органах держбезпеки Росії, брали участь у миротворчих місіях, роботі Збройних, військових формуваннях РФ;
  • публічно закликали до насильницької зміни влади в Україні, пропагували війну, тероризм, екстремізм, сепаратизм, закликали підтримувати комуністичний або тоталітарний режими;
  • перебувають під українськими санкціями.

Також без шансів отримати громадянство

  • хто скоїв злочин проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
  • кого викриють у геноциді
  • хто створює загрозу національним інтересам і територіальній цілісності України.

Кого можуть позбавити громадянства

Підставами для втрати громадянства України будуть:

  • факт участі у збройній агресії проти України станом на 20 лютого 2014 року та після 20 лютого 2014 року;
  • посада в органах держбезпеки Росії або безпеки вищого керівництва держави-агресора, участь у миротворчих місіях, Збройних, військових формуваннях зазначених Росії;
  • вирок українського суду за злочини проти нацбезпеки України, за вчинення теракту, публічні заклики до тероризму та за фінансування тероризму.

Хто зможе отримати громадянство, якщо його немає

  • ті, хто має видатні заслуги перед Україною або ті, хто представляє для України державний інтерес;
  • ті, хто публічно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, визнали факти збройної агресії Росії проти України, хто вважає тимчасово окуповані території українськими. Такі кандидати можуть отримати громадянство України після перевірки (якщо вони не створюють загрозу національним інтересам і безпеці України).

Як ми писали раніше, росіяни готуються видавати свої паспорти на окупованих територіях. Ворог вже почав підготовку до видачі своїх паспортів.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку російських окупантів провести фейковий "референдум" у Херсонській області.

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