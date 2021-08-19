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В Україні можуть змінити порядок виплати декретних: кого це торкнеться

Автор: Анна Шиканова

У Міністерстві соціальної політики планують змінити порядок нарахування декретних виплат жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Ці зміни торкнуться, в тому числі й підприємниць-фізичних осіб, які не сплачують єдиний соціальний внесок.

Деталі змін повідомили на порталі Міністерства соціальної політики.

До 19 серпня в Україні тривало обговорення проєкту змін у порядку призначення та виплат державної допомоги сім'ям з дітьми. За результатами обговорення, з 1 вересня 2021 року пропонується замість оформлення паперової довідки для призначення допомоги формувати в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я медичний висновок про тимчасову непрацездатність з використанням єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Що зміниться

Жінки отримуватимуть довідку в лікувальному закладі та подаватимуть інформацію про номер запису в реєстрі. Цей номер потрібен буде також для проведення додаткових нарахувань державної допомоги в тому випадку, якщо пологи будуть складні – сума виплат в таких ситуаціях збільшується.

Кого торкнеться

  • Військовослужбовців ЗСУ
  • Інших військовослужбовців
  • Співробітниць силових структур
  • Співробітниць прикордонної служби
  • Співробітниць Держспецтрансслужби
  • Співробітниць Держспецзв'язку
  • Працівниць правоохоронних органів
  • Працівниці, яких звільнили у зв'язку з ліквідацією підприємства не раніше, ніж за 6 місяців до отримання допомоги.
  • Безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості
  • Аспірантки та докторантки
  • Клінічні ординатори
  • Студентки професійних навчальних закладів та ВНЗ
  • Незайняті жінки
  • ФОП, які не беруть участь у системі державного страхування

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям пояснили, як зберегти субсидію після покупки нерухомості.

А також розповідали про те, що українцям до кінця 2021 року планують підняти пенсії.

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выплаты на ребенкаМіністерство соціальної політики