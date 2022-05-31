В Україні змінюють тривалість навчального року і кількість учнів у класах: що відомо

В Україні під час воєнного стану змінюють норми про тривалість освітнього процесу в школах країни. Крім того, переглядається допустима кількість дітей у класах.
Во вторник, 31 мая, в парламенте поддержали соответствующий законопроект №732.
Народні депутати проголосували за законодавчу ініціативу ("Проект Закону про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану") у першому читанні.
Як пояснює голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти, народний депутат Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі, проект закону оптимізує освітні процеси в умовах воєнного стану і призупиняє дію низки вимог.
Документ передбачає наступні нововведення:
"Під час війни трудовий договір із керівником закладу загальної середньої освіти може бути продовжений без проведення конкурсу - не більше ніж на шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану", - розповіла нардеп.
Гришина уточнила, що таке право отримає засновник закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган.
"Усі ці зміни допоможуть адаптувати систему загальної середньої освіти до умов війни, а школам і їхнім засновникам бути більш гнучкими в ухваленні рішень" - додає голова підкомітету ВРУ з питань вищої освіти.
Раніше повідомлялося, що у Києві 1 червня відкривають деякі дитячі садки, й були оприлюднені адреси.
Додамо також, перед цим ми писали, як допомогти адаптуватися дітям в новому садку або школі.