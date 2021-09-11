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В Україні майстер перетворив Jeep на величезний кабріолет: вражаючі фото

Автор: Тетяна Самарук

У Чернігові чоловік перетворив свій Jeep Commander на величезний кабріолет. Зазначимо, що ззовні він схожий на Rolls-Royce.

Про це пише видання Topgir.

Які особливості авто

Як розповів власник автомобіля, силовий агрегат та коробку передач автомобіль отримав від Mercedes-Benz E-класу в 210-м кузовом.

Також перероблений кабріолет Jeep Commander за розмірами схожий з Rolls-Royce.

Свою розробку власник Jeep Commander виставив на аукціон. За оновлений автомобіль чоловік хоче отримати щонайменше $10 тисяч. Власник також встановив на кабріолеті величезні фари, чотири вихлопні труби та прибрав дах салону.

Українець переробив автомобіль під кабріолет (фото: topgir.com.ua)

Раніше ми повідомляли, що пікап Dodge Ram перетворили на екстравагантний кабріолет. Незвичайний автомобіль продається за 7500 доларів. Цей Dodge Ram 1500 третього покоління оснащений 4,7-літровим бензиновим мотором.

Також ми писали, що у Німеччині за шалені гроші продають авто "Нива". Автомобіль зроблений в кузові пікап, в який його перетворила місцева фірма.

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