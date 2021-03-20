В Україні компенсують побічні реакції від вакцини: заява МОЗ

Побічні реакції від вакцини, якою прищеплюють в Україні, буде компенсувати держава. Компенсаторними випадками є ті, при яких на лікування наслідків побічних ефектів доводиться витрачати великі суми. Як можна буде отримати грошову компенсацію від держави розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Україна прийняла закон, згідно з яким наслідки та відповідальність за побічні ефекти після вакцинації лягають на державу, а не на виробника.

"У чому суть закону? Є виробники вакцин, особливо нові вакцини, мРНК-вакцини, у зв'язку з тим, що вони були зроблені в надкороткі терміни, клінічні дослідження і постмаркетингові дослідження ще не закінчені. Виробники вимагають, щоб вони були звільнені від відповідальності по відшкодуванню шкоди, який може завдати відповідний препарат. Що ми зробили? Ми взяли всю відповідальність на уряд України. Тобто людина, яка в такому випадку є українцем, раніше б апелювала до виробника, а зараз буде апелювати до уряду України. Нам потрібні були ці зміни", - пояснив міністр.

Також Степанов розповів, як і звідки будуть надходити компенсації. За його словами, влада дасть алгоритм дій для компенсаторних випадків.

"Теоретично, якщо у людини після вакцинації щось трапилося, що, наприклад, призвело до серйозного захворювання, яке, зокрема, призводить до інвалідизації або вимагає серйозного лікування, великих коштів, ми розрахуємо суми та дамо алгоритм", - додав він.

Але за даними чиновника, в Україні побічні ефекти після щеплення від коронавірусу зафіксовані менше, ніж у 0,5% випадків.

"Більше, ніж 92 тис. вакцинованих на ранок (19 березня - ред.), 455 зареєстровані побічні реакції, це менше, ніж 0,5%. З них тільки три реакції, які тою чи іншою мірою мали потребу в спостереженні лікаря. Вся решта - це нескладні звичайні побічні реакції", - повідомив міністр.