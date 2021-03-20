В Украине компенсируют побочные реакции от вакцины: заявление Минздрава

Побочные реакции от вакцины, которой прививают в Украине, будет компенсировать государство. Компенсаторными случаями являются те, при которых на лечение последствий побочных эффектов приходится тратить крупные суммы. Как можно будет получить денежную компенсацию от государства рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Украина приняла закон, согласно которому последствия и ответственность за побочные эффекты после вакцинации ложатся на государство, а не на производителя.

"В чем суть закона? Есть производители вакцин, особенно новые вакцины, мРНК-вакцины, в связи с тем, что они были сделаны в сверхкороткие сроки, клинические исследования и постмаркетинговые исследования еще не закончены. Производители требуют, чтобы они были освобождены от ответственности по возмещению ущерба, который может нанести соответствующий препарат. Что мы сделали? Мы взяли всю ответственность на правительство Украины. То есть человек, который в данном случае является украинцем, ранее бы апеллировал к производителю, а сейчас будет апеллировать к правительству Украины. Нам нужны были эти изменения", - пояснил министр.

Также Степанов рассказал, как и откуда будут поступать компенсации. По его словам, власти дадут алгоритм действий для компенсаторных случаев.

"Теоретически, если у человека после вакцинации что-то случилось, что, например, привело к серьезному заболеванию, которое, в частности, приводит к инвалидизации или требует серьезного лечения, больших средств, мы рассчитаем суммы и дадим алгоритм", - добавил он.

Но по данным чиновника, в Украине побочные эффекты после прививки от коронавируса зафиксированы менее, чем в 0,5% случаев.

"Более, чем 92 тыс. вакцинированных на утро (19 марта - ред.), 455 зарегистрированных побочных реакций, это меньше, чем 0,5%. Из них только три реакции, которые в той или иной степени нуждались в наблюдении врача. Все остальные - это несложные обычные побочные реакции", - сообщил министр.