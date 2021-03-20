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Як окупанти вакцинують жителів Криму: в мережі показали "пандемічне" фото

Новость на русском → Крим, Субота 20 березня 2021 16:05
Як окупанти вакцинують жителів Криму: в мережі показали "пандемічне" фото Вакцинація (ілюстративне фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Криму жителів півострова вакцинують російським препаратом "Супутник". Попри низькі рейтинги довіри до вакцини, в поліклініках все ж збираються черги на щеплення. По всій видимості, окупанти такого ефекту не чекали та не протестували процедуру вакцинації на всіх етапах.

Фотографією однієї з черг в поліклініці Сімферополя поділився блогер RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

У публікації скаржаться на величезну чергу, в якій бажаючі вакцинуватися не дотримуються соціальної дистанції.

"Ось так всі кинулися робити вакцинацію. 3-я поліклініка Сімферополя явно не готова до цієї кількості бажаючих отримати вакцину. Пандемічно однак)", - йдеться у підписі до опублікованого фото.

Як окупанти вакцинують жителів Криму: в мережі показали &quot;пандемічне&quot; фото

Черга на вакцинацію у Сімферопольській поліклініці (фото: twitter.com/KrimRt)

Судячи з фотографії, цільова група поточного етапу вакцинації в Криму – пенсіонери.

Варто відзначити, що вакцинація в Криму почалася в січні. Російська влада Криму обіцяє прищеплювати до 200 тисяч осіб на місяць. Такими темпами чиновники розраховують, що до кінця року щеплення вакциною "Супутник V" отримають 60% кримчан. Для цього на півострові не тільки організували прищепні кабінети в лікарнях, але і створили виїзні бригади.

Підконтрольна Росії кримська влада всіляко агітує кримчан робити щеплення, попри те, що ця вакцина не пройшла всіх клінічних випробувань і не схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Нагадаємо, на початку лютого почалася вакцинація жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

Резніков заявляв, що Україна буде використовувати цей факт, як доказ контролю територій з боку Російської Федерації. Київ обов'язково скористається цим фактом у міжнародних судах.

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