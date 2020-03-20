В Україні через карантин закрили РАГСи: як тепер розписатися

Як розписатися під час карантину (Колаж РБК-Україна)

В Україні через карантин закриті всі РАГСи

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня по 3 квітня. Через нього в країні не працюють державні установи. Відкриті тільки продуктові магазини, аптеки та лікарні. Як же бути тим, хто подав заяву на розпис ще до спалаху COVID-19 і хотів розписатися. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Як розповіла українка Ляна Ковальчук, її весілля припало на час карантину. В зал для урочистої церемонії їх з нареченим впустили в масках і рукавичках, на торжество можна було запросити лише 10 осіб. Наречена повідомила, що фотографа на їх весіллі не було, він поїхав додому до батьків, але незважаючи на це фотографії вийшли милими і душевними.

"Я не розуміла, чому так сталося зі мною. Плакала, сміялася. Дізналася, що на карантин йдуть салони, в які я була записана, мої флористи. Мій фотограф поїхав до батьків", - поділилася Ляна.

У такій ситуації опинилися тисячі пар по всій Україні. У РАГСі повідомили, що для тих, хто встиг зареєструвати шлюб, двері палацу залишаться відкритими. Але на торжестві можуть бути не більше 10 чоловік.

Парам, які не встигли подати заяву до карантину, в Мін'юсті також говорять не хвилюватися. Якщо зареєструвати шлюб потрібно терміново, то зробити це можна електронно через сайт міністерства. До речі, через коронавіруса кількіст заяв на реєстрацію шлюбу значно зменшилася.

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