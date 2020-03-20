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В Україні через карантин закрили РАГСи: як тепер розписатися

STYLERЖиття    20.03.2020 - 10:06
В Україні через карантин закрили РАГСи: як тепер розписатися
Як розписатися під час карантину (Колаж РБК-Україна)

В Україні через карантин закриті всі РАГСи

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня по 3 квітня. Через нього в країні не працюють державні установи. Відкриті тільки продуктові магазини, аптеки та лікарні. Як же бути тим, хто подав заяву на розпис ще до спалаху COVID-19 і хотів розписатися. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Як розповіла українка Ляна Ковальчук, її весілля припало на час карантину. В зал для урочистої церемонії їх з нареченим впустили в масках і рукавичках, на торжество можна було запросити лише 10 осіб. Наречена повідомила, що фотографа на їх весіллі не було, він поїхав додому до батьків, але незважаючи на це фотографії вийшли милими і душевними.

"Я не розуміла, чому так сталося зі мною. Плакала, сміялася. Дізналася, що на карантин йдуть салони, в які я була записана, мої флористи. Мій фотограф поїхав до батьків", - поділилася Ляна.

У такій ситуації опинилися тисячі пар по всій Україні. У РАГСі повідомили, що для тих, хто встиг зареєструвати шлюб, двері палацу залишаться відкритими. Але на торжестві можуть бути не більше 10 чоловік.

Парам, які не встигли подати заяву до карантину, в Мін'юсті також говорять не хвилюватися. Якщо зареєструвати шлюб потрібно терміново, то зробити це можна електронно через сайт міністерства. До речі, через коронавіруса кількіст заяв на реєстрацію шлюбу значно зменшилася.

Як ми раніше писали, біолог розповів, у яких випадках може закінчитися пандемія коронавіруса.

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