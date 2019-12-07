В Україні змінюють правила дорожнього руху: що нового

ПДР в Україні змінилися. Справа в тому, що Верховна Рада прийняла законопроект, який регулює переміщення людей на інвалідних візках.

За законопроект 0963 від 29 серпня 2019 року проголосували 350 народних депутатів.

Проект закону "Про внесення змін до закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних" повинен захистити права людей з інвалідністю.

Новий закон передбачає, що люди, які пересуваються в інвалідних візках повинні здійснювати рух по тротуарах, пішохідних або велодоріжками зі швидкістю пішохода. При цьому їм необхідно виконувати всі вимоги, які є і до пішоходів.

Люди в інвалідних візках повинні здійснювати рух по краю проїзної частини дороги. Важливо, щоб вони їхали в напрямку машин по правій крайній смузі.

Людям на візках дозволяється повертати наліво і розвертатися на дорогах, н яких є лише одна смуга для руху в кожному напрямку. При цьому на дорозі не повинно бути трамвайних колій посередині. Під час руху на дорогах люди в інвалідних візках повинні виконувати вимоги, які стосуються велосипедистів.

Крім того, люди, які пересуваються в інвалідних візках повинні використовувати справні крісла. Їм заборонено переводити вантажі, які не заважають керувати візком. Закон також забороняє буксирувати причепи і перевозити пасажирів.