В Україні зміниться вартість квартир: що буде з ринком нерухомості

На скільки подорожчає нерухомість

Фахівці повідомили, що істотне подорожчання почнеться з другої половини березня 2022 року.

Спочатку вартість квадратних метрів зросте до 5%. Більш істотні коливання ціни слід очікувати з квітня до червня, а також з жовтня до грудня.

Попит на квартири буде як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості.

За словами експертів, найбільшим попитом зараз користуються однокімнатні та двокімнатні квартири площею до 60 квадратних метрів.

Нагадаємо, що зараз найдорожче житло в Україні в таких містах, як Київ, Харків, Дніпро, Львів.

Серед головних причин подорожчання житлової нерухомості - економічна ситуація в країні, рівень попиту на квартири, розвиток іпотеки, а також коронавірусна пандемія.

Як змінилися ціни



За словами голови Асоціації фахівців з нерухомості України Юрія піти, за рік ціни на нерухомість на "вторичці" в середньому збільшилися на 20%, а на первинному ринку на 20-30%. За останні кілька місяців вартість квартир у невеликих містах впала на 3-4% на вторинному ринку.



