В Україні зміниться процедура оформлення шлюбу: що відомо

Таким чином, спрощується процедура подачі відповідної заяви в ЗАГС, без заповнення паперів і надання ксерокопій.

Всю процедуру подачі документів в ЗАГС можна буде пройти онлайн. Також передбачена оплата адміністративного збору, не виходячи з дому.

"Подати документи про намір одружитися або сплатити адміністративний збір за цю послугу тепер можна буде через портал "Дія". Всі ці зміни спрямовані на те, щоб взаємодія людей з державою проходила максимально зручно і комфортно", - повідомив Денис Шмигаль.

Коли буде доступна послуга

У прес-службі Мінцифри РБК-Україна розповіли, що дана послуга тільки готується, її презентують на Diia Summit цієї осені. Планується, що вона стане доступною через два місяці.