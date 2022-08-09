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Як в Україні змінилися ціни на авто з пробігом. Різниця від сотні до тисяч доларів

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Вівторок 09 серпня 2022 21:37
Як в Україні змінилися ціни на авто з пробігом. Різниця від сотні до тисяч доларів Фото: в Україні змінилися ціни на авто на вторинному ринку (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Після скасування "нульового" розмитнення в Україні ціни на велику кількість вживаних авто популярних марок на вівторковому ринку стали нижчими, і така тенденція зберігається зараз навіть попри коливання курсу долара.

Як змінилася вартість на різні моделі машин з пробігом, описано в статистиці AUTO-Consulting.

Експерти проаналізували цінову ситуацію на вторинному ринку до "нульової" схеми розмитнення та після її скасування з початку липня, взявши за основу 10 найпопулярніших серед українських автовласників моделей старих авто різних років випуску, і порівнявши їх вартість.

І ось яка картина вимальовується згідно з моніторингом цін (у доларах) в оголошеннях про купівлю/продаж авто з пробігом в червні та в серпні:

Volkswagen Passat

  • B2 - 900 доларів у червні 2022 року - 800 дол у серпні (на 100 дол дешевше)
  • B3 - 999 дол - 899 дол (на 100 дол дешевше)
  • B4 - 1500 дол - 1600 дол (на 100 дол дорожче)
  • B5 - 2400 дол - 2500 дол (на 100 дол дорожче)
  • B6 - 3500 дол - 4300 дол (на 800 дол дорожче)
  • B7 - 6500 дол - 7000 дол (на 500 дол дорожче)
  • B8 - 13500 дол - 10999 дол (на 2500 дол дешевше)

Skoda Octavia

  • A5 - 2700 дол - 3500 дол (на 800 дол дорожче)
  • A7 - 6300 дол - 7950 (на 1650 дол дорожче)
  • A8 - 21690 дол - 20700 дол (на 990 дол дешевше)

Volkswagen Golf

  • Golf IV - 2000 дол - 2000 дол (не змінилося)
  • Golf V - 3800 дол - 3200 дол (на 600 дол дешевше)
  • Golf VI - 4300 дол - 5000 дол (на 700 дол дорожче)
  • Golf VII - 8800 дол - 7500 дол (на 1300 дол дешевше)

Renault Megane

  • 1997 року випуску - 2000 дол - 1700 дол (на 300 дол дешевше)
  • 2010 р. в. - 4650 дол - 4650 дол (не змінилося)
  • 2020 р. в. - 16000 дол - 16200 дол (на 200 дол дорожче)

Ford Focus

  • 2001 р. в. - 2700 дол - 2350 дол (на 350 дол дешевше)
  • 2010 р. в. - 5400 дол - 4700 дол (на 700 дол дешевше)
  • 2020 р. в. - 22820 - немає пропозицій

Opel Astra

  • 1994 р. в. - 1400 дол - 1400 дол
  • 2010 р. в. - 3900 дол - 4400 дол (на 500 дол дорожче)
  • 2020 р. в. - 14900 дол - 11800 дол (на 3100 дол дешевше)

Audi A6

  • 1996 р. в. - 2350 дол - 2000 дол (на 350 дол дешевше)
  • 2010 р. в. - 8700 - 8700 дол (не змінилося)
  • 2020 р. в. - 46000 - 40000 (на 6000 дешевше)

Audi A4

  • 1995 р. в. - 1900 дол - 2500 дол (на 600 дол дорожче, але за авто 1996 р. в.)
  • 2010 р. в. - 8300 дол - 6900 дол (на 1400 дол дешевше)

Renault Scenic

  • 2010 р. в. - 4800 дол - 5200 дол (на 400 дол дорожче)
  • 2017 р. в. - 11400 дол - 11300 дол (на 100 дол дешевше авто 2018 р. в.)

Автоексперти звертають увагу, хоча загального цінового тренду немає (на деякі марки та моделі ціни стали вище, на деякі ж - впали), проте тренд на зниження цін більш "свіжих" авто чітко простежується, тоді як машини постарше можуть трохи і дорожчати.

До слова, перед цим експерти пояснили, чому в Україні зараз ціни на вживані автомобілі почали знижуватися.

А також ми розповідали, які найпоширеніші проблеми з авто виникають в українців під час війни.

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