В Україні змінили правило приїзду "швидкої": до кого вона приїде за 10 хвилин

Швидка допомога в Україні буде приїжджати не до всіх (фото: РБК-Україна)

Кабінет міністрів змінив правила приїзду швидкої допомоги до громадян України. Тепер машини з медиками будуть приїжджати швидше в певних випадках. У лікарів тепер буде пріоритетність викликів. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

За постановою уряду, тепер деякі пацієнти не будуть чекати карету швидкої допомоги годинами. Уряд затвердив нові критерії виклику. Залежно від стану пацієнта звернення розподілятимуться на критичні, екстрені, неекстрені і непрофільні.

Так, на критичні виклики бригада повинна приїхати за 10 хвилин, на екстренні повинна приїхати — за 20 хвилин.

"До критичних станів відноситься стан, коли пацієнт не дихає, знаходиться без свідомості, у нього кровотеча. Наприклад, якщо коли відбувається ДТП. Коли у пацієнта є безпосередньо загроза життю або ознаки клінічної смерті. Категорія екстрених — це всі невідкладні стани. Наприклад, раптовий біль у животі, грудній клітці, ознака інсульту", — розповів керівник експертної групи з питань розвитку екстреної допомоги МОЗ Олександр Данилюк.

У Міністерстві охорони здоров'я. повідомили, що звернення неекстрених і непрофільних випадків буде консультувати диспетчер по телефону та направляти до лікаря,

"Наприклад, укус кліща. Тоді радять звернутися до чергового пункту в лікарні", — розповів фахівець.

В Україні змінили правила приїзду швидкої допомоги

Як повідомлялося раніше, українці можуть самі замовляти мобільну бригаду для тестування на COVID-19.