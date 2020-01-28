В Україні зникне більшість телеканалів: скільки доведеться платити за ТБ

Блокування телеканалів в Україні через кодування відбудеться вже сьогодні, 28 січня. У список закритих ТВ-каналів потрапили 24 мовника головних українських медіагруп. Як повернути собі "телевізор" і у скільки це обійдеться - в матеріалі Styler.

Кодуванням каналів медіакомпанії закриють власникам домашніх супутникових тарілок безкоштовний доступ по всій країні. Тепер українцям доведеться розщедритися, щоб продовжувати дивитися улюблені шоу, телесеріали і стежити за новинами.

Які канали закодують 28 січня

В кінці січня безкоштовний доступ зі супутникових тарілок буде закритий в основному для розважальних телеканалів:

1+1 media - 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді;

- 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді; StarLightMedia - СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце;

- СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце; Inter Media Group - Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм;

- Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм; Медіа група "Україна" - ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ.

Які канали залишаться у відкритому доступі

Кодування телеканалів не торкнеться ряду новинних ТВ-каналів, таких як UA Перший, Прямий, 5 канал, NewsOne, 112 канал, ZIK, Еспресо ТБ, Рада, Культура та інші.

Як повернути собі "телевізор"

Щоб не залишитися без "блакитного екрану", українцям з супутниковими тарілками доведеться підключитися до одного з двох офіційних провайдерів України - це Viasat і Xtra TV. Перший пропонує чотири "пакети", вартість яких варіюється в межах 69-116 грн/міс., ціновий діапазон другого варіюється в межах 69-249 грн/міс.

При цьому, щоб замовити послугу, потрібно буде підключитися. Один ТБ-тюнер обійдеться у близько 1000 гривень. А за виклик майстра з тюнером потрібно буде заплатити близько 1500 грн; якщо супутникової тарілки немає, то набір тюнер + антена + майстер обійдеться у близько 3000 гривень.