В Україну йде мокрий сніг: синоптик вказала регіони

Погода в Україні 2 червня не особливо порадує жителів нашої країни літнім теплом. Річ у тому, що над територією України досі панує циклон Izolde, який провокує опади і не надто привітні градуси. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко.

Поки що не варто чекати від початку літа чудової погоди. Так, сильні дощі з мокрим снігом пройдуть у західних областях нашої країни. Карпати вже опинилися під білосніжними опадами, але завтра це явище триватиме.

Також дощі будуть йти 2 червня, на півдні країни, в Криму, в північних областях. На інших територіях України - опади будуть нести короткочасний характер.

"Вітер буде задувати з північного заходу, помірний, до поривчастий. Температура повітря вночі буде низькою, знову холодяка, +4 +8 градусів, на півдні та у східних областях до +12 градусів. У денні години в Україні очікується переважно +14 +18 градусів, на Сході буде тепліше, до +17 +22 градусів, а найхолодніше в західній частині України, лише +8 +13 градусів", - попередила синоптик.

У Києві 2 червня ймовірність дощу, вночі буде холодно, а вдень не зовсім і тепло. Температура повітря вночі +8 градусів, вдень до +14.

За прогнозом Діденко, літо все-таки прийде в Україну, але після 4 червня.

"Повного припинення дощів найближчим часом не обіцяю, але ось стовпчики термометрів нарешті підуть вгору. 3-4 червня до +17, +18 градусів, а потім вже і літо прийде, дочекаємося і +20 і за 20 градусів", - втішила Діденко.

Як ми раніше писали, у мережі з'явилися фото засніжених вершин Карпат 1 червня.