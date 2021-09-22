В Україні хочуть заборонити концерти всіх російських артистів: з'явилися деталі

Петиція на сайті президента

Кондратюк закликає припинити "бізнес на крові" і вважає, що в країну повинні приїжджати артисти, які не є "глашатаями русского мира".

"Сьогодні я створив петицію до Президента України за заборону концертів (гастролей, окремих виступів на фестивалях і корпоративах) російських артистів - громадян країни-агресора. Країни, яка в березні 2014 року окупувала Крим, а пізніше почала гібридну військову агресію. Ця війна забрала життя 14 тисяч громадян України, а мільйонам принесла позбавлення, змусивши жити в російській окупації, або вимушено стати переселенцем. Тому для мене дико і безчесно, що на восьмому році війни в Україні не заборонено гастролі російських артистів", - написав Кондратюк у своєму пості.

Але є винятки

За словами ведучого, виключення для заборони він допускає тільки для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії. Наприклад, письменник Віктор Шендерович, актриса Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші.

Петиція зареєстрована на сайті президента 21 вересня 2021 року. Щоб петицію точно розглянули, вона має набрати мінімум 25 тисяч голосів за три місяці. Але є велика ймовірність того, що відповідну кількість підписів звернення Кондратюка збере набагато швидше.

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