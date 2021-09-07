Після скандалу з Інстасамкою в Україну хлинули російські "молодіжні" зірки

Після недавнього скандалу з Інстасамкою в Україну хлинули російські самопроголошені зірки, які співають нібито для молоді.

Зокрема, мова йде про таких виконавиць, як Дора, Мейбі Бейбі і Олена Швець. Всі вони за допомогою насичених ненормативною лексикою пісень пропагують неосвіченість, страждання та інші "трендові" для росіян теми.

Так, наприклад на сайті продажу квитків О-ticket вже анонсовані виступи в Україні таких собі молодіжних виконавців. Вони планують виступити 12 вересня на ВДНГ у Києві.

"Героїні teen-попа і кьют-року Мейбі Бейбі, Олена Швець і Дора виступлять у Києві 12 вересня. У 19 павільйоні ВДНГ пройде фестиваль "ЇЇ ФЕСТ", який об'єднає сміливих і успішних представниць молодіжної сцени. Вони завоювали аудиторію щирістю і яскравими образами, зібрали мільйони передплатників в TikTok і сотні мільйонів стрімів на різних платформах", - так анонсують артистів на сайті.

Ось такі нехитрі пісні виконує Мейбі Бейбі.

Мейби Бэйби - Ахегао

А ось композиція про портвейн і сигарети співачки Альони Швець, текст вражає.

Алена Швец - Портвейн

Також на однойменному сайті можна купити квитки на LIZER, JEEMBO, PYROKINESIS, OG Buda, LIDA. Всі вони їдуть з Росії. Ці виконавці виступатимуть у Харкові, Дніпрі та Києві.

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Але, якщо про цих артистів, знає тільки молодь, то такі колективи, як Ногу звело і Баста - дуже популярні і у середнього покоління. Вони теж не гребують зароблянням грошей на українцях.

Нагадаємо, що, наприклад, у 2017 році артист Баста потрапив до "чорного списку" Міністерства культури, як діяч, який становить загрозу національній безпеці України. Причина-відвідування окупованого Криму.

Соліст групи Ногу звело Максим Покровський - не виняток, він також відвідував окупований Крим і внесений до чорного списку "Миротворця". Але це не стало перешкодою для колективу і ось вже 24 вересня в Дніпрі анонсований їх концерт.

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Цікаво, що на концерти російських артистів ціни на квитки значно "кусаються". В середньому вони стартують від 700 гривень.