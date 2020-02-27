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Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 09:41
Домашні тварини можуть бути проміжними носіями коронавірусу
Ілюстративне фото (pixabay.com/Goergl)

Також ці віруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом кількох днів

Проміжними тваринами-носіями коронавірусу можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини. Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

Також дослідження, проведені на SARS-CoV і MERS-CoV, показують, що ці віруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом кількох днів в залежності від комбінації параметрів, таких як температура, вологість, світло.

"Згідно з даними ВООЗ вірус, який викликає захворювання COVID-19 називається SARS-CoV-2. Найбільш вірогідними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оновило алгоритм дій на кордоні для запобігання коронавірусу.

Також МОЗ опублікував рекомендації для захисту від коронавірусу. Для захисту від коронавірусу українцям радять уникати контактів з людьми з ознаками високої температури і кашлем.

Додамо, на кордоні з Угорщиною почався температурний скринінг людей, які їдуть в Україну.

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