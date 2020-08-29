В Україні хочуть змусити водіїв перездати на права: яким категоріям не пощастить

В Україні водіїв деяких категорій можуть змусити перездати іспити на права. /то стосується тих водіїв, у яких є категорія С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, зокрема – водії автобусів і вантажних автомобілів.

Як повідомляється на сайті Auto24, на сайті міністерства інфраструктури з'явився проєкт наказу, який регламентує новий порядок щодо водійських посвідчень деяких категорій. Якщо цей наказ буде прийнятий, то всі водії автобусів і вантажних автомобілів будуть змушені кожні п'ять років проходити навчання і складати іспити, і в обов'язковому порядку – перездати на права.

"Водії транспортних засобів, які до набрання чинності цього наказу отримали водійське посвідчення категорій С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, проходять періодичні підготовчі курси. Підтвердження професійної компетентності водіїв здійснюється шляхом здачі тесту після проходження підготовчих курсів у Навчальному центрі. Необхідні знання, уміння і навички водії набувають з допомогою теоретичних та практичних занять за очною, дистанційною, або в поєднанні таких форм отримання освіти. Підготовка водіїв за початковою програмою може проводитися за дуальною формою отримання освіти", - сказано в проєкті документа.

Зазначається, що тривалість підготовчих курсів, в залежності від програми підготовки, складуть від 35 до 280 годин.

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