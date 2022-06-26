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В Україні хочуть будувати лікарні нового типу: де саме

Фото: у МОЗ України висловилися про модульні технології будівництва лікарень (social.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

В Україні можуть незабаром з'явитися лікарні, побудовані в заводських умовах модульного типу, як це практикують в Європі. Подібні медичні установи за якістю нічим не поступаються традиційному будівництву, при цьому технології дозволяють зводити їх в максимально короткі терміни - лікарня на 300 ліжок всього за рік.

Про це передали в прес-службі міністерства охорони здоров'я України.

У відомстві уточнили, що модульні лікарні можуть з'явитися на звільнених від російських окупантів територіях, де противник завдав найбільших втрат медичній інфраструктурі.

"Ми розуміємо, наскільки важливо відновити доступ населення до медичної допомоги в найкоротші терміни. Тому в деокупованих регіонах розглядаємо, зокрема, можливість будівництва сучасних модульних лікарень, які наразі функціонують у Європі", - висловився заступник голови МОЗ Богдан Боруховський.

Також він звернув увагу, що мова йде не про "вагончики", в яких є доступ тільки до найпростіших послуг - проте про повноцінні медичні установи, побудовані з модульних конструкцій "з повним інженерним оснащенням, що виготовлені в заводських умовах і змонтовані на будівельному майданчику".

Лікарні модульного типу можна побудувати протягом року (фото: moz.gov.ua)

Заступник міністра висловився про це під час огляду будівництва подібних медичних установ у Польщі.

МОЗ України хоче перейняти європейський досвід про модульні технології будівництва лікарень (фото: moz.gov.ua)

На базі лікарень нового типу можливе розміщення високотехнологічного обладнання.

Україна зацікавлена залучити міжнародні інвестиції в проект з будівництва таких об'єктів.

Модульні лікарні можуть з'явитися на деокупованих територіях (фото: moz.gov.ua)

Нагадаємо, за даними МОЗ, за чотири місяці війни в результаті бойових дій в Україні зруйновано 118 лікарень, та ще 626 медзакладів пошкоджено.

До слова, днями у Мінрегіоні показали, як виглядає модульне містечко в Бучі.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниДонбас