В Україні хочуть будувати лікарні нового типу: де саме

У відомстві уточнили, що модульні лікарні можуть з'явитися на звільнених від російських окупантів територіях, де противник завдав найбільших втрат медичній інфраструктурі.

"Ми розуміємо, наскільки важливо відновити доступ населення до медичної допомоги в найкоротші терміни. Тому в деокупованих регіонах розглядаємо, зокрема, можливість будівництва сучасних модульних лікарень, які наразі функціонують у Європі", - висловився заступник голови МОЗ Богдан Боруховський.

Також він звернув увагу, що мова йде не про "вагончики", в яких є доступ тільки до найпростіших послуг - проте про повноцінні медичні установи, побудовані з модульних конструкцій "з повним інженерним оснащенням, що виготовлені в заводських умовах і змонтовані на будівельному майданчику".

Лікарні модульного типу можна побудувати протягом року (фото: moz.gov.ua)

Заступник міністра висловився про це під час огляду будівництва подібних медичних установ у Польщі.

МОЗ України хоче перейняти європейський досвід про модульні технології будівництва лікарень (фото: moz.gov.ua)

На базі лікарень нового типу можливе розміщення високотехнологічного обладнання.

Україна зацікавлена залучити міжнародні інвестиції в проект з будівництва таких об'єктів.

Модульні лікарні можуть з'явитися на деокупованих територіях (фото: moz.gov.ua)