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Скільки лікарень окупанти зруйнували з початку війни: відповідь МОЗ

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Україна, Субота 25 червня 2022 17:43
Скільки лікарень окупанти зруйнували з початку війни: відповідь МОЗ Фото: Росія зруйнувала в Україні понад сотню лікарень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

За чотири місяці війни внаслідок бойових дій в Україні зруйновано 118 лікарень. Крім того, пошкоджень зазнали ще 628 медичних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"Тисячі квадратних метрів зруйнованих лікарень, знищене вщент медичне обладнання, тисячі лікарів, які повинні отримати найсучасніші умови для роботи. Аби відновити все це сьогодні Україна, як ніколи, потребує зовнішньої фінансової допомоги", - зазначив замміністра охорони здоров'я Богдан Боруховський.

За його словами, МОЗ вже напрацьовує план для відновлення медичної системи, зокрема на деокупованих територіях.

Він також зазначив, що компанії Philips та Siemens вже заявили про готовність допомогти Україні відновити зруйновані лікарні.

Нагадаємо, що у МОЗ розглядають можливість будівництва модульних лікарень на деокупованих територіях. За рік завдяки цим технологіям можна побудувати повноцінну лікарню на 300 ліжок.

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