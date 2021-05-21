В Україні хочуть нагороджувати водіїв за скарги на порушників ПДР відсотком від штрафу

За його словами, відповідний план реалізує міністерство разом з народними депутатами.

Наразі закінчується підготовка законопроекту, додав Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що вже в деяких країнах (Узбекистан, Сербія) є можливість для кожного водія встановити у себе спеціальне програмне забезпечення.

"Телефон водія знаходиться біля лобового скла під час руху. Коли він бачить, що хтось брутально порушує правила дорожнього руху, він клікає на екран телефону, і відео відправляється в поліцію", - розповів він.

Після цього поліцейські фіксують, де сталося порушення ПДР, хто відправив відео, (верифікується через мобільний додаток "Дія"), потім за номером авто встановлюється водій, і йому відправляють штраф.

Геращенко уточнив, що водій, який повідомив про порушення на дорозі, зможе отримати 10% від суми штрафу - таке заохочення пропонується в законопроекті.

"Щоб це було стимулом для того, щоб кожен стежив за кожним", - пояснив заступник глави МВС.

За словами Геращенко, такі нововведення стануть додатковим стримуючим фактором для водіїв в плані дотримання культури їзди та правил водіння.

"Для чого це потрібно? Щоб у нас на дорогах не було, як торік, коли загинуло 3554 людини", - зазначив він.