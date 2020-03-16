В Україні ще дві жінки захворіли на коронавірус: що про них відомо

Коронавірус в Україні виявили ще у двох жінок з Чернівецької області. Що відомо про інфікованих COVID-19, скільки в країні захворілих і померлих, як вони себе почувають - в матеріалі Styler.

Так, станом на ранок 16 березня відомо про п'ять випадків зараження коронавірусом.

49-річний чоловік з Чернівців (3 березня),

64-річний чоловік Чернівецька область (12 березня),

71-річна жінка Радомишль, Житомирська область (12 березня) - хвора померла 13 березня,

Дві жінки Чернівецька область (16 березня).

На даний момент лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила вже 94 зразка з підозрою на коронавірусну інфекцію. 80 - негативних, 9 - досліджується, 5 - підтвердилося.

Обидві жінки, про інфікування яких стало відомо 16 березня, нещодавно повернулися з-за кордону. Вони ізольовані, їх стан стабільний. Ще троє людей, які контактували з ними, відправлені на обсервацію. Це матір з дитиною і ще одна людина.

Чоловіки з Чернівецької області, які заразилися раніше, досі перебувають у лікарні. Одному з них краще, другого - досі лихоманить.

Коронавірус в Україні (фото: facebook.com/phc.org.ua)

У МОЗ нагадали, як захистити себе від зараження коронавірусом:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ (мінімальна дистанція - 1,5 метра),

не торкайтеся свого обличчя, особливо очей, носа і рота,

регулярно мийте руки близько 20-40 секунд,

термічно обробляйте продукти, не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

Раніше ми писали, що з'ясувалися скандальні дані про походження смертельно небезпечного штаму коронавіруса.