В Україні на дні Дніпра виявили унікальну знахідку: у світі таких одиниці

На дні річки Дніпро в Запорізькій області археологи виявили унікальний 4,4 метровий дубовий лафет для великої польової гармати. Це перша знахідка такого типу в Україні.

Окутий залізом лафет був виявлений на глибині 9,8 метра трохи нижче Хортиці. Попередньо знахідка датується 17-18 століттями. Про це повідомляє Національний заповідник "Хортиця".

На дні Дніпра археологи знайшли унікальний гарматний лафет (фото: ostriv.org)

За словами співробітника заповідника Валерія Нефьодова, такий лафет використовувався з потужною гарматою калібру до 32 фунтів. За допомогою цієї зброї воїни штурмували фортеці і міста.

На дні Дніпра археологи знайшли унікальний гарматний лафет (фото: ostriv.org)

В Україні подібних знахідок ще не було. Дуже мала кількість подібних лафетів знаходяться в деяких музеях світу.

На дні Дніпра археологи знайшли унікальний гарматний лафет (фото: ostriv.org)

Лафет виявили під час гідроархеологічних досліджень. На поверхні дна Дніпра виступала лише невелика частина цього лафета і археологи спочатку подумали, що це фрагмент борту корабля або якась деталь.

На дні Дніпра археологи знайшли унікальний гарматний лафет (фото: ostriv.org)

Але потім стало зрозуміло, що це щось давнє. При більш детальному дослідженні з'ясувалося, що археологи знайшли лафет.

Нагадаємо, на Хортиці археологи знайшли унікальне поховання скіфського воїна, вік якого становить приблизно 2,5 тисячі років.

Раніше археологи знайшли на дні Чорного моря затоплене місто. Це поселення побудували близько 6 000 років тому.