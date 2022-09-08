В Україні дешевшає картопля: яка зараз ціна

Варто зазначити, що попит на картоплю все ще залишається невисоким.

Так, на сьогодні в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас попри такий ціновий тренд, картопля в Україні сьогодні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Не виключається, що тенденція зниження ціни зберігатиметься й надалі, оскільки збиральні роботи на полях тривають.

Ціни у супермаркетах

Зараз у супермаркеті "Ашан" картоплю можна придбати за 9,80 грн/кг.

Ціна на картоплю в супермаркеті "Ашан" (скрін)

Дешевше такий продукт можна придбати у супермаркеті "АТБ". Там картопля коштує 8,85 грн/кг. Однак, зараз її немає в наявності.

Ціна на картоплю в "АТБ" (скрін)

А от у супермаркеті "Novus" молода картопля вартує 11,39 грн/кг.

Скільки коштує картопля в "Novus" (скрін)