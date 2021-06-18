Як в Україні підвищуватимуть мінімальну пенсію: з'явився детальний план на три роки

Пенсію в Україні підвищуватимуть у кілька етапів. За три роки мінімальні виплати зростуть майже на 600 гривень.
Про те, як будуть підвищувати мінімальні пенсії українцям і як вона зміниться за три роки, йдеться в прогнозі соціального та економічного розвитку України на 2022-2024 роки та трирічній Бюджетній декларації. Про це пише "Сьогодні".
На цей момент мінімальна пенсія в Україні становить всього 1769 гривень. Вже з 1 липня мінімальна виплата зросте на 85 гривень.
Згідно з бюджетною декларацією мінімальна пенсія буде збільшуватися разом з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму. До кінця 2021 року пенсіонери отримають надбавку в розмірі 165 гривень.
В Україні можуть поміняти методологію розрахунку прожиткового мінімуму і відв'язати від нього такі виплати, як мінімальна пенсія, зарплати працівників і більшість соціальних виплат. Законопроєкт про зміни нарахувань прожиткового мінімуму і різних виплат був підтриманий Верховною Радою в першому читанні.
Якщо він буде затверджений, то мінімальну пенсію будуть підіймати українцям зовсім за іншою формулою. Буде враховуватися підвищення прожиткового мінімуму, але додавати будуть по 2% на рік, і мінімальна пенсія зрівняється з прожитковим мінімумом не раніше 2041 року. Суми формуватимуть щорічно при прийнятті щорічного бюджету.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні почнуть підіймати пенсії для "чорнобильців" - названі нові суми.