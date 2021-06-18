Як в Україні підвищуватимуть мінімальну пенсію: з'явився детальний план на три роки

На цей момент мінімальна пенсія в Україні становить всього 1769 гривень. Вже з 1 липня мінімальна виплата зросте на 85 гривень.

Як будуть підіймати мінімальні пенсії

1 липня 2021 року - до 1854 гривень (+85 гривень)

1 грудня 2021 року - до 1934 гривень (+80 гривень)

У 2022 році - до 2093 гривень (+8,2%)

У 2023 році - до 2246 гривень (+7,3%)

У 2024 році - до 2403 гривень (+7%)

Згідно з бюджетною декларацією мінімальна пенсія буде збільшуватися разом з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму. До кінця 2021 року пенсіонери отримають надбавку в розмірі 165 гривень.

Суми виплат можуть помінятися

В Україні можуть поміняти методологію розрахунку прожиткового мінімуму і відв'язати від нього такі виплати, як мінімальна пенсія, зарплати працівників і більшість соціальних виплат. Законопроєкт про зміни нарахувань прожиткового мінімуму і різних виплат був підтриманий Верховною Радою в першому читанні.

Якщо він буде затверджений, то мінімальну пенсію будуть підіймати українцям зовсім за іншою формулою. Буде враховуватися підвищення прожиткового мінімуму, але додавати будуть по 2% на рік, і мінімальна пенсія зрівняється з прожитковим мінімумом не раніше 2041 року. Суми формуватимуть щорічно при прийнятті щорічного бюджету.