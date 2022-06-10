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В Україні буде спекотна погода з грозами та поривами

Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде спекотна та з грозовими дощами
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в п'ятницю, 10 червня, буде вельми спекотна, і майже скрізь стовпчики термометрів в денний час будуть показувати 30-градусні значення. Більшість областей будуть ніжитися на сонці, проте в деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Українського гідрометцентру, а також на сайті Meteoprog.

Опади очікуються на півдні, а також місцями на південному заході країни. На решті частини території України буде сухо.

Вітер також обіцяє бути переважно спокійним - до 10 метрів на секунду, хоча в південно-західних і південних областях вірогідні пориви до 15 м/с.

  • Погода в центральній частині України 10 червня

У Вінницькій області буде похмуро, очікується дощ. Температура повітря вночі становитиме +14... +17 градусів, вдень +26... +29 градусів.

У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській областях хмарно з проясненням, без опадів. Температура повітря вночі +14... +17 градусів, вдень +28... +31 градусів.

У Дніпропетровській області мінлива хмарність, буде сухо. Стовпчики термометрів покажуть вночі +14... +16 градусів, вдень +29... +31 градусів.

  • Погода в західних регіонах 10 червня

У Львівській, Волинській та Рівненській областях буде ясно, часом хмарно з проясненнями, і без опадів. Температура повітря вночі +14... +17 градусів, вдень +28... +31 градусів.

У Тернопільській області похмуро, є ймовірність дощу. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14... +16 градусів, вдень +26... +29 градусів.

У Хмельницькій області мінлива хмарність, опади не очікуються. Температура повітря вночі +15... +17 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +27... +29 градусів.

У Чернівецькій та Івано-Франківській областях пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме +13... +15 градусів, вдень +26... +29 градусів.

У Закарпатській області теж грози і дощі. Температура повітря вночі +15... +17 градусів, вдень +29... +31 градусів.

  • Погода на півночі України 10 червня

У Київській та Сумській областях невелика хмарність, без дощів. Стовпчики термометрів покажуть вночі +14... +18 градусів, вдень +28... +30 градусів.

У Житомирській та Чернігівській областях без опадів. Температура повітря вночі становитиме +14... +17 градусів, вдень +29... +31 градусів.

  • Погода у східній частині України 10 червня

У Харківській і Донецькій областях опади не прогнозуються. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14... +17 градусів, вдень +29... +31 градусів.

У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +14... +16 градусів, вдень +27... +30 градусів.

  • Погода на півдні України 10 червня

У Миколаївській та Запорізькій областях очікується мінлива хмарність, дощитиме з грозою. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15... +17 градусів, вдень +26... +29 градусів.

У Херсонській області та в Автономній Республіці Крим дощі з грозами. Температура повітря вночі +15... +17 градусів, вдень +25... +27 градусів.

В Одеській області хмарно і з опадами. Температура повітря вночі +15... +17 градусів, вдень +23... +25 градусів.

Раніше повідомлялося, що синоптики дали прогноз погоди на весь червень в Україні.

А також перед цим ми публікували прогноз на поточний тиждень, і розповідали, коли на зміну сонячній погоді прийдуть грозові дощі зі шквалами.

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