В Україні активізувалися нахабні шахраї: можливо, володіють гіпнозом

В мережі на відео показали шахрайку
В Україні активізувалися шахраї, які дурять продавців в магазині. Вони працюють за такою схемою: купують якийсь недорогий товар і простягають продавцю велику купюру, беруть здачу, але свої гроші забирають і ховають. Можливо, аферисти володіють гіпнозом.
Про один з таких випадків розповіли на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
Жінка на Volkswagen (№FAK328 Lt) провернула такий спосіб афери.
"Увага продавців! Будьте уважні і обережні! Знову активізувалися шахраї, які приходять з великою купюрою (500 або 1000 гривень), купують якусь дрібницю, шукають дрібні кошти, щоб цілими купюрами забрати здачу, далі заговорюють, ховають свою велику купюру і забирають інші. Саме ця шахрайка була помічена на автомобілі", - сказано під відео.
В Україні орудують шахраї на авто (Київ Оперативний)
В коментарях українці відреагували на схему шахрайства і відзначили, що такий "розвод" не новина.
Як ми раніше писали, шахраї придумали новий спосіб обманювати українців.
Автор: Людмила Жукова