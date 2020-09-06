Вішають кредити через сім-карту: в Україні з'явилися нахабні шахраї

В Україні активізувалися нахабні шахраї, які через витік особистих даних за допомогою лише одного номера телефону можуть запросто обчистити людину.

Про кричущий випадок розповів у Facebook Антон Заніздра, який став жертвою аферистів.

За словами чоловіка, шахраї скористалися незахищеністю його особистих даних у оператора мобільного зв'язку і повісили на нього кредити. Для цього вони ввели номер його телефону в якийсь Telegram-канал, де були злиті паспортні дані.

А потім подзвонили в кол-центр оператора мобільного зв'язку, де назвали дані чоловіка. Їм підтвердили віддалену заміну сім-карти.

"Насправді вони просто залили у свою базу мої особисті дані. Я думав, що всі дії з номером телефону будуть захищені додатковим підтвердженням через BankID, але ні. Вони просто підключилися до МОНО і витягли всі дані про мене", - написав Антон.

Коли сім-карта була "мертва", шахраї оформили на свою жертву кредити. Тим часом Антон намагався з'ясувати, що сталося з сім-картою. Але було вже пізно.

Про те, скільки довелося докласти зусиль, щоб вирішити ситуацію, Заніздра детально розповів у своєму пості.

Шахраї оформили кредит через вкрадену сім-карту (facebook.com/anton.kiev)

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