В Україні активізувалися шахраї, які крадуть гроші з карток: як розпізнати обман

Шахраї в Україні щоразу вигадують і шукають нові способи крадіжок грошей в громадян. Так, цього разу аферисти провертають аферу через електронну пошту. Вони від імені "Укрпошти" розсилають українцям повідомлення, щоб дізнатися номери банківських карток.

Про це на своїй сторінці в Facebook попередив громадян генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський. За його словами, аферистам потрібні номери карток, щоб потім знімати з них гроші.

Отже. Схема афери така: шахраї через електронну пошту влаштовують спам-розсилку з вимогою оплатити невелику суму нібито за міжнародну посилку "Укрпошти". Натиснувши на листа, жертви відкривають зловмисникам доступ до номерів своїх карток. Шахраям же потрібні номери карток, щоб надалі знімати з них гроші.

Як відзначають в компанії, "Укрпошта" не робить такі розсилки. У базі пошти, запевняють, навіть немає електронних адрес громадян.

Повідомлення від шахраїв (фото: igor.smelyansky/facebook.com)

Тому, щоб не втрапити на гачок аферистів і запобігти втратам, в "Укрпошті" радять:

Не натискати на посилання, яке надійшло Вам на пошту Не давати номер Вашої картки.

Нагадаємо, в Україні шахраї вигадали схему обману з компенсацією за карантин.

Також раніше у МВС попередили українців про зловмисників, які через Telegram видурюють гроші.