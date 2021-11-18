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В Україні 5 гривень продають за 20 тисяч: у чому особливість банкноти

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Четвер 18 листопада 2021 07:32
В Україні 5 гривень продають за 20 тисяч: у чому особливість банкноти Колаж РБК-Україна: купюра номіналом в 5 гривень продається за 20 тисяч
Автор: Роман Мирончук

В Україні на аукціон виставили рідкісну купюру номіналом у 5 гривень 1992 року випуску. Її власник хоче виручити за неї 20 тисяч гривень.

Оголошення про продаж банкноти опубліковано на аукціоні Violity.

В Україні 5 гривень продають за 20 тисяч: у чому особливість банкноти

5 гривень продають за 20 тисяч (скріншот з Violity)

Особливість купюри криється в браку друку. Лицьова сторона банкноти надрукована, а на зворотному видно тільки номери.

В Україні 5 гривень продають за 20 тисяч: у чому особливість банкнотиВ Україні 5 гривень продають за 20 тисяч: у чому особливість банкноти

5 гривень продають за 20 тисяч (фото: violity.com)

Продавець написав, що у купюри прихованих дефектів немає. Раніше вона була прим'ята, але її вирівняли.

Нагадаємо, в Україні 100-доларову купюру продавали за 1,5 тисячі доларів, що становить майже 40 тисяч гривень. При цьому головною особливістю банкноти був рідкісний номер LF 60000004 A.

Купюри з рідкісними номерами можна продати дорожче їх номінальної вартості. Але також ще важливо, щоб банкноти знаходилися в хорошому стані.

Також варто звернути увагу на те, що колекціонери люблять купюри з низькими серійними номерами, наприклад, нижче 1000 або 100 (наприклад, 00000100). За такі банкноти можна виручити хороші гроші.

Ми також писали про те, що в Україні 1-гривневу купюру продавали за 30 тисяч. В даному випадку купюра була звичайною, але її цінність полягала в автографі президента Володимира Заленського.

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