Як в Україні в 2020 році розраховуватимуть пенсію: що зміниться

Пенсії в Україні у 2020 році будуть розраховувати за оновленою формулою, і розмір виплат залежить від заробітку і страхового стажу, який протягом 8 років до 2028-го включно буде рости до 35 років.

Так, вже з квітня пенсійний вік для жінок збільшиться на півроку і становитиме 59,5 років. Нагадаємо, що підвищувати пенсійний вік для жінок стали ще в 2011-му - кожен рік на півроку.

Згідно з внесеними змінами до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058 (стаття 27-я), розмір пенсії за віком визначається за формулою: П (розмір пенсії) = Зп (заробітна плата) x Кс (коефіцієнт страхового стажу).

Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою:

Пенсії в Україні у 2020 - за якою формулою будуть розраховувати виплати (Скрін zakon.rada.gov.ua)

Додамо, що заробіток для призначення пенсії визначається за період роботи з 1 липня 2000 року за даними персоніфікованого обліку.

Розмір пенсії буде перераховувати в залежності від заробітку і страхового стажу, а нарахування безпосередньо залежить від розміру середньої зарплати (складає в даний час 6188,89 гривень).

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) в 2020 році збільшується на 8% - з 1638 гривень до 1769 гривень.

Вже в березні буде проведена індексація для одержувачів пенсійних виплат за формулою "50% інфляції + 50% зміни середньої зарплати за минулий рік", виходячи з цих розрахунків пенсії в середньому зростуть на 12%.

Як розповіли в Пенсійному Фонді України, починаючи з 1 січня 2028 року пенсія за віком може бути призначена незалежно від віку, якщо людина має 40 і більше календарних років страхового стажу.

Пенсії в Україні у 2020 - які умови призначення виплат за віком (Скрін zakon.rada.gov.ua)