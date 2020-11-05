В Україні з 14 листопада вводять карантин вихідного дня: що буде працювати

В Україні посилять обмеження через пандемію, і вже з наступного тижня можуть ввести карантин вихідного дня. Таким чином у суботу та неділю у всіх містах будуть працювати тільки продуктові магазини, аптеки і транспорт, а все інше буде закрито.

Про це 5 листопада заявив глава МОЗ України Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Ми будемо рекомендувати посилення певних протиепідемічних заходів", - розповів міністр і зазначив, що впроваджувати повний локдаун Україна не може "ані два, ані три тижні".

Тому відомство має намір рекомендувати впровадження в країні альтернативних заходів посилення обмежень - "карантин вихідного дня". Тобто не буде працювати все, що не відноситься до критичної інфраструктури.

"У ці дні у нас будуть працювати продуктові магазини, аптеки і транспорт... Все те, що відноситься до критичної інфраструктури. Все інше щоб у вихідні дні не працювало", - наголосив Степанов.

Міністр пояснив, що подібні заходи обмежень у неробочі дні стануть вимушеним кроком, і дозволять "хоч якось розірвати ланцюжок передачі хвороби за допомогою припинення спілкування людей один з одним".

Введення карантину вихідного дня в Україні, як вважають у МОЗ, може статися вже з 14 листопада.

"Це точно не буде на цих вихідних - ми ж розуміємо, що потрібно буде підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо рекомендувати зробити це вже з наступних вихідних", - заявив Степанов.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінять правила карантину для людей похилого віку, що за задумом МОЗ дозволить врятувати їх життя - мова йде про введення "години для літніх", що ініціює міністерство.

Також ми писали про те, що карантин в Україні збираються посилити, і у МОЗ пояснили, які обмеження можуть ввести найближчими днями.