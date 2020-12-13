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В Україні з 1 січня почнеться "природний карантин": уточнення Моз

Неділя 13 грудня 2020 11:58
В Україні з 1 січня почнеться "природний карантин": уточнення Моз
В Україні введуть карантин у січні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Нові більш жорсткі обмеження в Україні очікуються вже після новорічних і різдвяних свят, проте так званий "природний карантин" настане вже з 1 січня. Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що в Україні одразу після Нового року розпочнеться "природний карантин", який також позитивно позначиться на наслідках запровадження локдауна. Варто нагадати, що раніше глава МОЗ озвучив дати введення карантинних обмежень. Так, суттєві посилення на законодавчому рівні в Україні очікуються з 8 по 24 січня. Природний же локдаун буде в країні з 1 по 6 січня.

На питання, чому Україна не посилює карантин з 25 грудня по 7 січня, як це роблять інші країни, міністр відповів, що влада оцінює економічну ситуацію в країні, в тому числі.

"У нас перш за все економічні обставини, тому що для багатьох людей грудень – досить важливий місяць року, коли йде робота, це перше. Друге, якщо ми подивимося, що у нас йде в період з 1 по 6 січня до Різдва, Різдво – все-таки більше сімейне свято – то в принципі у нас такий природний локдаун, якщо можна так сказати. На вулицю просто подивіться – абсолютно мало людей, проводять в колі сім'ї або приходять до друзів, що в принципі дозволяють собі робити тільки на вихідні, люди не працюють, на канікулах. Мені здається, (нинішні дати локдауна – ред.) абсолютно обґрунтовані", – підкреслює Степанов.

Нагадаємо, що раніше Максим Степанов розставив всі крапки над "і" у питанні компенсації ліків при лікуванні коронавірусної інфекції.

Також Степанов повідомляв, що в Україні у лютому очікується хвиля ще однієї хвороби. Крім коронавірусу, в останньому зимовому місяці прогнозують пік захворюваності на грип, який дає серйозні ускладнення і може викликати пневмонію.

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Новини України Життя Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКарантинКоронавірус

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