У Дніпрі знайшли цвинтар поліцейськіх "Пріусів": такого ви ще не бачили
У Дніпрі біля одного з управлінь патрульної поліції виявили цілий цвинтар покинутих несправних авто. Деякі з них з очевидними пошкодженнями після ДТП, інші - виглядають цілими, але з якихось причин зламалися.
Відео з'явилося в одному з Telegram-каналів.
Автор в кадрі обурюється, що ці авто можна було б ремонтувати і користуватися ними й надалі, замість того, щоб витрачати гроші на нові машини.
На деяких авто - розбиті бампери та скло, вм’ятини на дверях і відірвані дзеркала - не такі критичні пошкодження, щоб їх не виправити.
"У Дніпрі, на території УПП є ціле кладовище розбитих поліцейських авто. Чому їх ніхто не ремонтує і хто за це відповість, незрозуміло. А поки що ми можемо подивитися, на що пішли наші гроші", - йдеться в повідомленні.
На майданчику переважно розташовані Toyota Prius, яких на службі патрульної поліції найбільше, а також Mitsubishi Outlander.
Відео: У Дніпрі знайшли цвинтар поліцейських "Пріусів" (t.me/kharkiv_1654)
Цікаво, що патрульна поліція окрім "Пріусів", та "Аутлендерів", користуюється також такими моделями, як Renault Duster, Hyundai Sonata і Skoda Rapid.
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