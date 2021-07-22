Україна повертається до звичайних липневих показників температури

Детальний прогноз погоди в Україні на вихідні

Температура води у Чорному морі біля Одеси +22, в Азовському морі біля Бердянська - до +28.

Значне зниження температури повітря та вітер - біда для метеочутливих людей. При вітрі судини відразу дають сигнал - болить голова, може бути відчуття закладеності вух. У вітряні дні потрібно обов'язково стежити за рівнем артеріального тиску. Несприятлива погода може також провокувати порушення сну, дратівливість. До того ж, 24 липня - повний місяць, який теж часто впливає на психоемоційний стан людини.

На заході України 23-26 липня температура повітря ідеальна для літа: +23...+27. Буде сухо та переважно сонячно. У вихідні вітер ослабне. А на початку тижня південно-східний вітер посилиться до 4 м/сек.

У високогір'ї Карпат у п'ятницю та суботу - холодні ночі, до +11, вдень теж доволі прохолодно - до +16. У неділю та понеділок вдень потеплішає до +20, вночі до +12.

На півдні та сході країни у п'ятницю від +24 до +28. Протягом вихідних температура повітря буде підвищуватися, й до понеділка досягне +30...+32 градуси, - відмінна пляжна погода для відпочиваючих при теплому морі та невеликій хмарності. У п'ятницю та суботу буде дути помірний північний вітер.

Самою прохолодною областю у центральній частині країни 23-26 липня стане Вінницька - до понеділка максимальна денна температура +23. На початку наступного тижня буде сонячно, до +26. В інших областях центральної України вдень +26...+29, переважно ясно, сухо. Ночі прохолодні +16...+18.

У північній Україні незначна хмарність, температура вдень +24...+27, в суботу буде дути помірний вітер західних напрямків.

Якою буде погода у Києві

У Києві 23-26 липня стійка тепла погода, +25...+26, хмарність невелика, вітер слабкий до помірного, опади не очікуються. Комфортний сон забезпечить температура повітря вночі +17...+19.

24 липня атмосфера подбала про нас, створила чудові умови для святкування Міжнародного дня турботи про себе (International Self-Care Day). Не забувайте про себе, бережіть себе!