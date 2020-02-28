Україна може не зіграти на Євро 2020: названа причина

Євро 2020 можуть скасувати через коронавірус COVID-19, тому збірна України ризикує не взяти участь у Чемпіонаті Європи в цьому році.

Про те, що ймовірність скасування турніру через епідемію коронавірусу існує, сказав недавно віце-президент УЄФА Мікеле Ува.

"Зараз ми стежимо за розвитком подій. Футбол повинен підлаштовуватися під ситуацію. Ми намагаємося не припиняти турніри. Змагання будуть перервані, якщо ситуація погіршиться", - сказав футбольний чиновник в ефірі Rai Radio 1 Sport.

Правда, 28 лютого в УЄФА заявили, що на сьогоднішній день не розглядають варіант з перенесенням або скасуванням Євро 2020. Принаймні, на проведення матчу-відкриття в Римі поширення коронавірусу в Італії не вплине.

"Євро стартує 12 червня 2020 року в Римі. УЄФА контактує з міжнародними та місцевими владами з питання коронавірусу і його поширення. На даний момент немає необхідності щось міняти в запланованому розкладі. Питання буде перебувати під постійним контролем", - йдеться в заяві організаторів Чемпіонату Європи.

Тим часом, Українська асоціація футболу поки ніяк не коментує ситуацію з можливим перенесенням або скасуванням найпрестижнішого турніру Старого Світу.

Відзначимо, що якщо коронавірус на континенті буде ліквідовано і Євро 2020 відбудеться, то збірна України отримає пам'ятний трофей, який вручать всім учасникам першості. А якщо наша команда дійде до півфіналу турніру, то отримає ще і спеціальну табличку.

Ну, а у разі перемоги на Євро 2020, у що ми всі дуже віримо, збірна Андрія Шевченка окрім Кубка Анрі Делоне отримає 40 комплектів золотих медалей.

Кубок Анрі Делоне, який отримає переможець Євро 2020 (фото: ffu.ua)

Зазначимо, що нещодавно також стало відомо про те, що участь України під загрозою зриву у іншому європейському заході. Так, наша країна може бути представлена на Євробаченні 2020, яке повинно пройти в Нідерландах з 12 по 16 травня. І причина - не коронавірус.