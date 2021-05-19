Україна різко злетіла в рейтингу Євробачення 2021: конкурентів тільки троє

Перше місце букмекери пророкують рок-гурту Måneskin з Італії, вони виступлять у другому півфіналі 20 травня з піснею Zitti E Buoni. Колектив з чотирьох музикантів дуже популярний на батьківщині і встиг об'їздити з концертами Європу.

На другому місці француженка Barbara Pravi, вона також представить свою пісню Voilà 20 травня. Дівчині 28 років і вона виступає в жанрі традиційний французький шансон.

А ось мальтійський феномен співачка Destiny вже показала свій запальний хіт Je Me Casse в півфіналі 18 травня. Після цього її позиція в рейтингу не змінилася - вона як і раніше на третьому місці. 18-річну співачку звуть Дестіні Чукуньєрі і вона вже перемагала на Євробаченні, правда, на дитячому, у 2015 році.

Скрін: Рейтинг учасників Євробачення на 19 травня (eurovisionworld.com)

Відео: Виступ Go_A на Євробаченні 18 травня