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Україна різко злетіла в рейтингу Євробачення 2021: конкурентів тільки троє

Автор: Світлана Мащенко

Український гурт Go_A після виступу в першому півфіналі 18 травня різко злетів у рейтингу офіційного букмекерського сайту. Тепер ми на четвертому місці (були на восьмому), але трійка лідерів не змінилася. Хто наші головні конкуренти на шляху до перемоги - читайте нижче в матеріалі.

Про це йдеться на сайті eurovisionworld.com.

Перше місце букмекери пророкують рок-гурту Måneskin з Італії, вони виступлять у другому півфіналі 20 травня з піснею Zitti E Buoni. Колектив з чотирьох музикантів дуже популярний на батьківщині і встиг об'їздити з концертами Європу.

На другому місці француженка Barbara Pravi, вона також представить свою пісню Voilà 20 травня. Дівчині 28 років і вона виступає в жанрі традиційний французький шансон.

А ось мальтійський феномен співачка Destiny вже показала свій запальний хіт Je Me Casse в півфіналі 18 травня. Після цього її позиція в рейтингу не змінилася - вона як і раніше на третьому місці. 18-річну співачку звуть Дестіні Чукуньєрі і вона вже перемагала на Євробаченні, правда, на дитячому, у 2015 році.

Скрін: Рейтинг учасників Євробачення на 19 травня (eurovisionworld.com)

Відео: Виступ Go_A на Євробаченні 18 травня

Нагадаємо, що українці Go_A з піснею Shum виступили в першому півфіналі конкурсу під номером 15. Вони вийшли в півфінал, причому Україну оголосили останньою, неабияк пошарпавши нерви, як учасникам колективу Катерині Павленко, Тарасу Шевченку, Ігорю Діденчуку, Івану Григоряку, так і всім нам.

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