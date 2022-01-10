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Українці продають в Росію елітні труни "Патріот": фотофакт

Автор: Styler

Україна виробляє труни "Патріот" з російською символікою і продає їх на території РФ. При цьому за елітні вироби необхідно заплатити чимало - 571 200 рублів (близько 208,7 тисяч гривень).

Оголошення з продажем таких трун є на російських сайтах, які займаються ритуальними послугами.

"Модель "Патріот" з російською символікою, двокришкова з цінних порід дерева. Виробництво: Україна", - йдеться в описі товару.

Скріншот

Елітні труни роблять з таких порід як сосна, вільха рожева, тополя, ясен.

Ручки - на бронзових кріпленнях, на колонах - сусальне золото, також використовується італійський постільний оксамит.

Ці труни позиціонуються на російському сайті як "елітні імпортні".

Нагадаємо, у місті Енергодар Запорізької області розгорівся скандал на похоронах через плутанину з небіжчиками. Під час прощальної церемонії родичі покійного виявили, що в труні знаходиться тіло невідомого їм чоловіка.

Співробітники моргу переплутали тіла і видали родичам тіло іншої людини. Похоронну церемонію перервали, після чого вибухнув страшний скандал.

Ми також писали про те, що в Дніпрі мешканці багатоповерхівки встановили балкон, який нагадує труну. Крім того, такий балкон може бути небезпечним для місцевих жителів, оскільки побудований без дозволу.

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Російська Федерація