Під Запоріжжям розгорівся скандал на похоронах через плутанину з небіжчиками

Родичі покійного вже під час прощальної церемонії виявили, що в труні знаходиться тіло стороннього чоловіка.

Співробітники моргу в місті Енергодар переплутали тіла і видали родичам тіло іншої людини.

Помилку виявили не відразу, а вже під час церемонії прощання.

"Вже після початку прощання син помітив, що в труні лежить не його батько. Ніхто з присутніх спочатку не міг у це повірити, але, придивившись, зрозуміли, що дійсно ховають чужого чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Похоронну церемонію довелося терміново перервати та вибухнув страшний скандал. Сім'я покійного поїхала в морг з претензіями.

Спочатку працівники моргу відмовлялися визнати свою помилку і вказували на документи.

Мало того, начальник моргу почав запевняти сім'ю, що в труні лежить саме їх родич. Його зовнішність нібито сильно змінилася після коронавірусу і лікування в реанімації.

Але виявилося, що цей чоловік помер зовсім з інших причин і його зовнішність після смерті не могла настільки змінитися.

Понад дві години суперечок і конфліктів і нарешті співробітники моргу визнали, що дійсно зробили помилку.

Вони видали родичам "правильного" небіжчика і похорон вирішено було продовжити.