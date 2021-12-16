Під Запоріжжям розгорівся скандал на похоронах через плутанину з небіжчиками
У місті Енергодар Запорізької області стався грандіозний скандал на похоронах.
Родичі покійного вже під час прощальної церемонії виявили, що в труні знаходиться тіло стороннього чоловіка.
Деталі скандалу розповіли в місцевому виданні En-news.
Співробітники моргу в місті Енергодар переплутали тіла і видали родичам тіло іншої людини.
Помилку виявили не відразу, а вже під час церемонії прощання.
"Вже після початку прощання син помітив, що в труні лежить не його батько. Ніхто з присутніх спочатку не міг у це повірити, але, придивившись, зрозуміли, що дійсно ховають чужого чоловіка", - йдеться в повідомленні.
Похоронну церемонію довелося терміново перервати та вибухнув страшний скандал. Сім'я покійного поїхала в морг з претензіями.
Спочатку працівники моргу відмовлялися визнати свою помилку і вказували на документи.
Мало того, начальник моргу почав запевняти сім'ю, що в труні лежить саме їх родич. Його зовнішність нібито сильно змінилася після коронавірусу і лікування в реанімації.
Але виявилося, що цей чоловік помер зовсім з інших причин і його зовнішність після смерті не могла настільки змінитися.
Понад дві години суперечок і конфліктів і нарешті співробітники моргу визнали, що дійсно зробили помилку.
Вони видали родичам "правильного" небіжчика і похорон вирішено було продовжити.
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