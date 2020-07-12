Україна може втратити частину своєї території: не через війни

Через глобальне потепління Україна може втратити частину своєї території. Середня температура повітря піднялася на один градус, що провокує суттєві зміни як в Україні, так і у світі в цілому. Експерт з питань клімату Євгенія Засядько розповіла, що нас чекає до кінця століття і як кліматичні зміни вплинуть на Україну.

У ефірі телеканалу "Україна 24" експерт розповіла, що підвищення температури призводить до різких і руйнівних наслідків для України та всього світу. Також експерт розповіла, що Україна через глобальну зміну клімату може втратити частину своєї території.

"За тим сценарієм, за яким рухається світ зараз, ми йдемо на 4 градуси до кінця століття. Зараз є дослідження про підвищення на 1,5 та 2 градуси - навіть тоді будуть суттєві зміни - це скорочення площі землі (в тому числі й в Україні), втрата питної води, кліматична міграція. В залежності від того, як ми рухаємося, вчені говорять, що у нас є 10 років, щоб змінити політику того, як ми живемо зараз, - чи відмовимося від викопного палива, або змінимо транспортну систему в місті, або змінимо сільське господарство - від цього буде залежати, який сценарій у нас буде до кінця століття", - розповіла Засядька.

Експерт також розповіла про причини таких змін.

"Про зміну клімату говорять у всьому світі. У першу чергу це відбувається через діяльність людини, тому що ми спалюємо викопне паливо. Але також є інші чинники. Але велика частина викидів парникових газів, що викликають зміни клімату, відбувається через спалювання викопного палива", - сказала експерт.

Варто відзначити, що раніше експерт коментувала вплив кліматичних змін на повені в Західній Україні.

Нагадаємо, раніше в ООН зробили заяву про те, що світ чекає потепління на 1,5 градуси.