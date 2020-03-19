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Україна переходить на літній час в неділю: скільки будемо спати

STYLERЖиття    19.03.2020 - 19:57
Україна переходить на літній час в неділю: скільки будемо спати
Перехід на літній час 2020 (колаж: РБК-Україна)

Перехід на літній час негативно позначається на самопочутті

Перехід на літній час в Україні традиційно відбувається в березні. Коли в 2020 році потрібно перевести стрілки і в яку сторону, як переведення годинників може вплинути на здоров'я і самопочуття українців - у матеріалі Styler.

Стрілки потрібно буде перевести на одну годину вперед в останню неділю березня - 29 числа. Точніше, в ніч з суботи на неділю. Технічно це відбувається в 3:00, але українці можуть підкрутити годинник і вранці. Втім, в сучасному світі за людей час автоматично переводить більшість гаджетів.

Таким чином, в ніч з суботи на неділю кожен українець буде спати на годину менше. Але є і маса позитивних моментів. Один з таких - що світлий час доби також технічно збільшиться.

Навіщо українці переводять стрілки годинника

Час на літній і зимовий в Україні стали ділити з 1981 року, а в 1996 переведення годинників двічі на рік регламентували на законодавчому рівні. Щороку українці в березні переводять стрілки на годину вперед, а в жовтні - на годину назад.

Така практика була введена, щоб заощадити електроенергію, але з часом економія звелася майже до нуля (від 1 до 3%), адже в сучасності розвиток і розподіл ресурсів також змінився.

Тепер переведення годинників стало більше номінальним, а багато країн від такої практики вже відмовилися. В Україні вже було кілька спроб скасувати переведення часу, але така ініціатива підтримки не отримала.

Чому переведення годинників є стрес-фактором, як уникнути наслідків

Медики вважають, що адаптованим для українців часом вважається постійний зимовий час, а от перехід на літній - негативно впливає на здоров'я.

У такі періоди у людей порушується графік, збивається час відходу до сну, складно вранці встати. В результаті з'являється стомлюваність, дратівливість, депресивні настрої. При цьому навесні, коли знижений імунітет, стрес ще більше посилюється.

Лікарі рекомендують вирівняти графік сну. За тиждень до переведення стрілок потрібно щодня на 15 хвилин зрушувати час відходу до сну і пробудження. А всі важливі справи і навантаження краще перенести.

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